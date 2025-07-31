Легендарный биатлонист назвал смерть Дальмайер трагедией мирового биатлона

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил соболезнования в связи со смертью немки Лауры Дальмайер, которая попала под камнепад в Пакистане. Его слова приводит NEWS.ru.

«Выражаю соболезнования. Очень жаль, что люди с таким именем уходят из жизни. Я очень рисковый человек, но меня никогда не тянуло в горы. Лучше всего заниматься своим делом. Это трагедия для семьи, родственников и, конечно, для мирового биатлона», — заявил Тихонов.

О гибели Дальмайер стало известно 30 июля.

Дальмайер вместе с напарницей настиг камнепад на высоте около 5700 метров. Немецкая спортсменка сразу подала сигнал бедствия, но из-за удаленности района спасательный вертолет смог прибыть на место происшествия лишь утром 29 июля. В тот же вечер поиски прекратили из-за темноты.

30 июля спасатели столкнулись с проблемами в поисках из-за плохих погодных условий.

31-летняя Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане биатлонистка завоевала золото в спринте и гонке преследования. Также Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, а в сезоне-2016/17 она завоевала Кубок мира.

Ранее легендарная российская биатлонистка отреагировала на смерть Дальмайер.