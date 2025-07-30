«Зенит» может совершить самую дорогую продажу в российском футболе

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» планирует купить бразильского нападающего «Зенита» Луиса Энрике из «Зенита». Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Жорже Никола.

Отмечается, что трансфер может стать самым дорогим в российском футболе: «Аль-Наср» собирается заплатить за 24-летнего футболиста €70 млн.

Три самых дорогих продажи в истории также принадлежат «Зениту». В 2019 году аргентинец Леандро Паредес был продан во французский «ПСЖ» за €40 млн, в 2016-м — бразилец Халк перешел в китайский «Шанхай Порт» за €56 млн, а в 2023-м бразилец Малком уехал в саудовский «Аль-Хиляль» за €60 млн.

«Зенит» купил Энрике из «Ботафого» в январе за €35 млн.

Во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграл вничью с казанским «Рубином». Матч завершился со счетом 2:2. В первом тайме счет ударом с пенальти открыл футболист «Зенита» Андрей Мостовой. В конце тайма Матео Кассьерра удвоил преимущество гостей. Сразу после перерыва Велдин Ходжа отыграл один мяч, а в конце встречи Мирлинд Даку сравнял счет.

Ранее Сергей Семак объяснил пропущенные мячи «Зенита».