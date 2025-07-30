Испанский футболист госпитализирован из-за травмы гениталий

Футболист «Ариса» Карлес Перес выбыл на неопределенный срок из-за травмы гениталий. Об этом сообщает AS.

Издание утверждает, что 27-летнего футболиста укусила за половой орган чужая собака, когда он пытался разнять драку своего пса. Сейчас Перес госпитализирован, ему может понадобиться операция на гениталиях.

Перес — воспитанник «Барселоны». В «Арис» он перешел на правах аренды из «Сельты».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче Кубка России по футболу.