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«Шансы выжить — 50 на 50»: в Пакистане рассказали о поиске пропавшей биатлонистки Дальмайер

В Пакистане заявили, что спасение биатлонистки Дальмайер зависит от погоды
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Hendrik Schmidt/Hendrik Schmidt/dpa

Четверо опытных альпинистов-спасателей и два шерпа, разделившись на две группы, пытаются найти пропавшую в горах Пакистана двукратную олимпийскую чемпионку по биатлону Лауру Дальмайер. Об этом пишет HLN.

По информации СМИ, спасатели пытаются добраться до биатлонистки пешком, однако путь им затрудняют погодные условия.

«Ее шансы выжить — 50 на 50. Все зависит от погоды», — сказала Карар Хайдери из Пакистанской федерации скалолазания.

Инцидент произошел 28 июля. Вместе с напарницей спортсменку настиг камнепад на высоте около 5700 метров. Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, однако из-за удаленности района спасательный вертолет смог достичь места происшествия только утром 29 июля. Вечером того же дня поиски были приостановлены из-за наступления темноты. Спасатели предполагают, что спортсменка как минимум получила серьезные травмы.

30 июля спасатели столкнулись с проблемами в поисках из-за плохих погодных условий.

31-летняя Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане биатлонистка завоевала золото в спринте и гонке преследования. Также Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, а в сезоне-2016/17 она завоевала Кубок мира.

Ранее в IBU отреагировали на новость о попавшей под камнепад Дальмайер.

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