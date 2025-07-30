Российской пловчихе-чемпионке страшно из-за ипотеки

Российская пловчиха Евгения Чикунова призналась, что ее пугает ипотека. Ее слова приводит Forbes.

«Я когда смотрю на нее, мне становится страшно примерно за всех людей. Да и когда смотришь сколько лет тебе придется платить, это пугает тоже», — поделилась Чикунова.

В конце 2024 года пловчиха получила нейтральный статус. На прошедшем чемпионате мира — 2025 в Сингапуре спортсменка осталась без медалей.

20-летняя Чикунова – рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом.

Ранее рекорд мира, установленный спортсменкой, показали в трансляции на сайте Олимпиады во время соревнований по плаванию. Перед стартом заплывов на дистанции 200 метров брассом в трансляции показали достижение Чикуновой, установленное в апреле 2023 года. Рядом с фамилией спортсменки был указан российский флаг. Чикунова имеет мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом с результатом 2.17,55.

В финале Кубка России в Казани Чикунова проплыла 100 и 200 м брассом быстрее, чем победительницы Игр 2024 года на этих дистанциях южноафриканка Татьяна Смит и американка Кейт Дуглас.

Ранее российский тренер двумя словами объяснил отсутствие медалей у российских пловцов на ЧМ.