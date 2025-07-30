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Российские саблистки с тремя олимпийскими чемпионками проиграли в 1/8 финала ЧМ

Российские саблистки с тремя чемпионками ОИ не смогли выйти в 1/4 финала ЧМ
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Алексей Филиппов//РИА Новости

Российские саблистки не смогли выйти в четвертьфинал командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси, уступив соперницам из Китая.

В составе российской команды выступали олимпийские чемпионки Яна Егорян, Ольга Никитина и Софья Великая. Спортсменки из России проиграли с результатом 39:45.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе. Участие российских спортсменов вызвало ряд протестов в грузинской столице.

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов 27 июля рассказал, что в пятом часу утра неизвестные взорвали петарды под окнами гостиницы, где проживает российская делегация, из-за чего некоторые атлеты могли выступить хуже ожидаемого. Также протесты прошли около Олимпийского дворца, где проходят соревнования.

Всего российская команда завоевала три медали: саблистка Егорян выиграла золотую медаль в индивидуальных соревнованиях, Кирилл Бородачев завоевал серебро в соревновании рапиристов. Шпажистки Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева, Милен Бавуге Хабимана и Яна Бекмурзова стали вторыми в командном турнире.

Ранее в России назвали неприятными акции против фехтовальщиков на ЧМ в Тбилиси.

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