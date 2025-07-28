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«Дешевые провокации»: в России назвали неприятными акции против фехтовальщиков на ЧМ в Тбилиси

Глава ФФР Мамедов: российские фехтовальщики абстрагировались от провокаций на ЧМ
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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что российские спортсмены сумели абстрагироваться от провокаций и антироссийских митингов. Его слова приводит РИА Новости.

По ходу чемпионата мира по фехтованию в Тбилиси акции протеста были проведены около гостиницы. где проживают российские спортсмены, а также около Олимпийского дворца, где проходят соревнования.

«Но наши спортсмены были готовы морально ко всему. Даже то, что перед окнами взрывались петарды в пять часов утра, и понятно, что человек будет не выспавшимся, не повлияли на них. Это просто были дешевые провокации, которыми хотели навредить нашим спортсменам. Это неприятно», — заявил он.

До этого, 27 июля, Мамедов также рассказал, что в пятом часу утра неизвестные взорвали петарды под окнами гостиницы, где проживает российская делегация, из-за чего некоторые атлеты могли выступить хуже ожидаемого.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.

Ранее тренер Яны Егорян рассказал о проблемах со сном из-за протестов в Тбилиси.

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