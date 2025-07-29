Чемпион России по футболу проиграл в матче Кубка России

Действующий чемпион России «Краснодар» стартовал с поражения от самарских «Крыльев Советов» в групповом этапе Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу гостей. Все три мяча были забиты в первом тайме: на 10-й минуте самарцев вывел вперед Джимми Марин, на 12-й — счет сравнял Данила Козлов, а победу «Крыльям» принес гол Амара Рахмановича на 28-й минуте.

«Краснодар» и «Крылья» играют в группе B вместе с московским «Динамо» и «Сочи». В первом туре победы одержали «Крылья Советов» и «Динамо».

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

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