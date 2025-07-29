«Акрон» на последних минутах обыграл «Балтику» в Кубке России

Тольяттинский «Акрон» одержал победу в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу над калининградской «Балтикой».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Самара Арена», завершилась с результатом 2:1. Уже на 7-й минуте Беншимол реализовал пенальти и вывел «Акрон» вперед. На 14-й минуте Тентон Йенне сделал счет равным. Победу тольяттинцам принес Беншимол, оформивший дубль на 90+7-й минуте.

«Акрон» и «Балтика» играют в группе D вместе с московскими ЦСКА и «Локомотивом».

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее «Динамо» вырвало победу у «Сочи» в матче Кубка России.