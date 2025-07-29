Олимпийская чемпионка попала под камнепад в горах Пакистана

Бывшая немецкая биатлонистка, двукратная олимпийская чемпиока Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах в Пакистане. Об этом сообщает ZDF.

«Из-за сложностей со спасательной операцией до нее пока никто не смог добраться. Во время облета на вертолете было установлено, что Дальмайер, опытная альпинистка, как минимум серьезно пострадала», — утверждает телеканал.

Инцидент произошел 28 июля. Вместе с напарницей спортсменку настиг камнепад на высоте около 5700 метров. Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, но из-за удаленности района спасательный вертолет смог достичь места происшествия только утром 29 июля.

31-летняя Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане биатлонистка завоевала золото в спринте и гонке преследования. Также Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, а в сезоне-2016/17 она завоевала Кубок мира.

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