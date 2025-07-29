«Локомотив» не позвал бывший тренерский штаб на чемпионский парад

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» не стал приглашать бывшего тренера Игоря Никитина и его штаб на чемпионский парад в честь завоевания Кубка Гагарина. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В тренерский штаб Никитина входили Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов, Антон Курьянов, Дмитрий Пирожков. Чемпионский парад состоится 3 августа в Ярославле.

17 июня ЦСКА объявил о подписании контракта Никитиным. Специалист работал в ЦСКА с 2014 по 2021 год, после чего возглавил ярославский «Локомотив», с которым в сезоне-2024/25 выиграл Кубок Гагарина.

В финальной серии ярославская команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

Пятый матч серии состоялся на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте, отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

Ранее клуб НХЛ подписал контракт с российским вратарем.