Два бразильских футболиста покинут ЦСКА

Два бразильских защитника Келлвен и Виллиан Роша покинут московский ЦСКА. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

30-летний Роша перешел в «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Новый клуб футболиста в прошлом сезоне занял седьмое место в национальном чемпионате. Роша провел за ЦСКА 105 матчей, в которых набрал 7+9 по системе «гол+пас». Известно, что сумма трансфера составила €6 млн, а контракт футболиста рассчитан до лета 2028 года.

24-летний Келлвен близок к переходу в бразильский «Палмейрас» за €7 млн. Сообщается, что сделка близка к завершению. С 2023 года Келлвен провел 63 матча за красно-синих, в которых забил пять мячей и сделал 13 результативных передач.

21 июля ЦСКА не смог обыграть «Оренбург» на старте нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на «Газовик», завершилась с результатом 0:0.

Во втором туре ЦСКА на своем поле сразится с «Ахматом». Эта игра пройдет 27 июля в 15:00 (мск).

Ранее РФС попросил клубы скинуться на судей.