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Российский лыжник из-за обуви лишился победы в легкоатлетических соревнованиях

Лыжник Шаров из-за обуви лишился победы в легкоатлетических соревнованиях
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мастер спорта по лыжным гонкам Сергей Шаров получил дисквалификацию после своей победы на 10 000 м на первенстве России по легкой атлетике до 23 лет, которое прошло в Чебоксарах.

Он показал результат 29 минут 19,57 секунды. Однако после финиша организаторы забега приняли решение дисквалифицировать спортсмена из-за неправильной обуви. Модель кроссовок, которую использовал спортсмен, допустима только для соревнований по бегу на шоссе и кроссу, но по правилам в ней нельзя выступать на дорожке.

Соответственно, медали забега после дисквалификации Шарова были перераспределены — победа досталась Никите Павлову, который финишировал вторым с результатом 29.20,00. Серебро взял Даниил Прокушев (29.22,87), бронзу завоевал Александр Федченко (29.35,36).

19 июля Шаров, который три года подряд выигрывал кросс на Летнем чемпионате России в Малиновке и Тюмени, занял второе место на дистанции 15 км на Большом Фестивале бега, который прошел 19 июля в Москве. Заявленные правилами 15 км он преодолел за 43:57.

Ранее «Спартак» снова стал единственным клубом, который обратился в ЭСК.

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