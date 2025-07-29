«Спартак» снова стал единственным клубом, который обратился в ЭСК

«Спартак» второй раз в сезоне стал единственным клубом, обратившимся в ЭСК РФС

Московский «Спартак» стал единственным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), обратившимся в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матчей второго тура чемпионата России. Об этом пишет РИА Новости.

«Кроме «Спартака», обращений в ЭСК не было», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

В матче второго тура «Спартак» проиграл калининградской «Балтике». Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков. Антон Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте игры. На 58-й минуте вторую желтую карточку получил Маркиньос и также был удален с поля.

В матче первого тура РПЛ красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0. По ходу встречи были отменены четыре гола «Спартака», а также главный арбитр Василий Казарцев трижды в спорных моментах не назначил пенальти в ворота «Динамо». По итогу ЭСК решила, что все решения арбитра были верными.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Ранее легенда «Спартака» раскритиковал тренера клуба.