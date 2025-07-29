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«При Зареме такого не было»: экс-игрок «Зенита» о «Спартаке»

Экс-игрок «Зенита» Радимов раскритиковал «Спартак», вспомнив Зарему Салихову
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал ситуацию в московском «Спартаке», заявив, что в клубе делают все, что разрушить созданное раннее. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Все то, что делалось хорошо, сейчас все делается в обратном направлении. Я уже грешным делом даже нашел какое-то интервью Заремы (Зарема Салихова, супруга бывшего владельца клуба Леонида Федуна. — «Газета.Ru»). А она говорит — за три года 0:3 — это то, к чему вы пришли. Прости господи, даже при Зареме такого не было», — отметил он.

Во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» проиграл калининградской «Балтике». Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков. Антон Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте игры. На 58-й минуте вторую желтую карточку получил Маркиньос и также был удален с поля.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Ранее легенда «Спартака» раскритиковал тренера клуба.

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