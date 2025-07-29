Рамзан Кадыров сделал дорогой подарок легенде «Ахмата»

Бывший футболист грозненского «Ахмата» Бернард Бериша вспомнил о дорогом подарке от главы Чечни Рамзана Кадырова, который он получил после одного из матчей. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мы проигрывали «Тамбову» 0:1, и я забил на последней минуте. После матча Рамзан Ахматович подарил мне машину. Это было здорово! Я очень уважаю его, мы на связи», — поделился футболист.

33-летний Бериша стал игроком «Ахмата» в январе 2017 года. За это время он провел 199 матчей во всех турнирах, забил 28 мячей и сделал 23 результативных передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бериши в €300 тысяч. 17 июля 2025 года клуб объявил об уходе футболиста.

После ухода из «Ахмата» Бериша находится без команды. Футболист может продолжить карьеру в калининградской «Балтике», об интересе к футболисту заявил тренер клуба, вышедшего в РПЛ, Андрей Талалаев.

«Будем обсуждать это вместе с руководством, спортивным директором, есть ли у нас такая возможность. Мы сами выработали определённые принципы для развития нашего клуба, и, если переступать через них, будет сложнее», — отметил он в комментарии «Чемпионату.com».

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