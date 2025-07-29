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Блогер Wylsacom сыграет в Кубке России по футболу

Блогер Wylsacom заявил, что сыграет за «Амкал» в Кубке России
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Wylsacom/YouTube

Блогер Wylsacom (настоящее имя Валентин Петухов) заявил, что сыграет в Кубке России по футболу за медийный клуб «Амкал» на позиции вратаря. Об этом он заявил в Telegram-канале медиакоманды «Эгриси».

«Вообще, я вратарь «Амкала» на Кубке России. Завтра прохожу УМО. Половину ворот я займу, наверное, так что ничего вы мне не забьете», — заявил Петухов.

В первом раунде Пути регионов Кубка России «Амкал» сыграет с обнинским «Квантом». Встреча состоится 5 августа.

27 июня «Амкал» проиграл московскому ЦСКА в товарищеском матче с результатом 0:4.

«Амкал» три года подряд выступает в Кубке России, ни разу не вылетал в первом раунде, а в этом году дошел до четвертой стадии. Также клуб выиграл Кубок Медийной футбольной лиги и обыграл в товарищеском матче московское «Динамо» со счетом 3:2.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее президент «Амкала» высказался о приглашении в РПЛ или Первую лигу.

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