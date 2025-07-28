Игрока «Спартака» Заболотного могут отстранить на три матча

Игрока «Спартака» Заболотного могут дисквалифицировать на три матча за удаление

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании рассмотрит удаление нападающего московского «Спартака» Антона Заболотного в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики», Об этом в комментарии РИА Новости сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Рассмотрим удаление футболиста «Спартака» Антона Заболотного в матче с «Балтикой». Он приглашен на заседание», — отметил он.

Футболисту, который был удален с поля за серьезное нарушение правил (Заболотный получил прямую красную карточку за удар шипами), может грозить дисквалификация до трех матчей.

Встреча, которая прошла 26 июля «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте игры. На 58-й минуте вторую желтую карточку получил Маркиньос и также был удален с поля.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона. Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

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