«Рубин» накажут за кричалку «Зенит» — позор российского футбола»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение болельщиков казанского «Рубина», которые скандировали оскорбительные кричалки во время матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова главы комитета Артура Григорьянца.

По ходу встречи фанаты скандировали «Зенит» — позор российского футбола.

Матч завершился со счетом 2:2. В первом тайме счет ударом с пенальти открыл футболист «Зенита» Андрей Мостовой. В конце тайма Матео Кассьерра удвоил преимущество гостей. Сразу после перерыва Велдин Ходжа отыграл один мяч, а в конце встречи Мирлинд Даку сравнял счет.

В следующем туре «Зенит» сыграет у себя дома с московским ЦСКА, а «Рубин» дома сыграет с «Сочи».

«Зенит» в год столетнего юбилея не сумел завоевать ни одного трофея. Команда, которая до этого шесть раз подряд выиграла чемпионат России, стала второй в турнирной таблице РПЛ, уступив «Краснодару», а также вылетела на стадии финала Пути РПЛ Кубка России, проиграв ЦСКА.

Ранее дочь Сергея Семака призвала заблокировать интернет критикам команды.