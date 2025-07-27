Российская теннисистка проиграла в финале турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Анна Калинская уступила в финале турнира в Вашингтоне Лейле Фернандес из Канады.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 2:6.

Калинская проиграла свой третий финал и упустила шанс завоевать первый в карьере титул WTA в одиночном разряде. Фернандес выиграла свой четвертый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA).

Калинская — победительница трех турниров WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2015). Также она была победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2016).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее собаке Калинской дали аккредитацию на турнир в Вашингтоне.