После разгрома от «Балтики» «Спартак» назвали главным фаворитом РПЛ

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов назвал московский «Спартак» главным фаворитом Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на разгром от калининградской «Балтики», передает Metaratings.ru.

«Спартак» есть «Спартак». С махачкалинским «Динамо» они не просто так забили пять мячей, хоть четыре и отменили. Если выбирать главного претендента на чемпионство, назову «Спартак», — сказал Миронов.

Встреча между «Спартаком» и «Балтикой», которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени. Калининградский клуб следующий тур проведет дома против «Оренбурга». Эта встреча состоится также 3 августа и начнется в 15:45 (мск).

Ранее в «Балтике» заявили, что заплатили большую цену за победу над «Спартаком».