Российского пловца исключили из числа участников финального заплыва на чемпионате мира

Российского пловца Данила Семьянинова исключили из числа финалистов заплыва на 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, передает «Лента.ру».

Семьянинов был включен в состав участников финала из-за дисквалификации итальянца Николо Мартиненги. Позднее результат полуфинала пересмотрели, а наказание Мартиненги было отменено. В финале выступит другой россиянин, Кирилл Пригода. Решающий заплыв пройдет 28 июля.

Российские спортсмены выступают на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Ранее пловец из Швейцарии обрадовался возвращению россиян на ЧМ.