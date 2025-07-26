На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Команда Московской области взяла золото на чемпионате России по гольфу

Московская область забрала все золото Чемпионата России по гольфу
true
true
true
close
Никита Симонов/golf.ru

Команда Московской области заняла первое место на первом командном Чемпионате России по гольфу 2025, сообщается на сайте golf.ru.

Золото в командном зачете среди мужчин заработали Егор Ерошенко, Давид Нагиев, Андрей Павлов и Иван Стриганов. Среди женщин за команду Московской области золото взяли Алиса Молоканова, Екатерина Малахова, Анна Шульце и Алина Щептева.

Как отметил первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич, команды показали высокий уровень подготовки и тактической игры.

«Я благодарю игроков, тренерский состав и, конечно, руководство Московской области и лично губернатора Андрея Воробьева за поддержку олимпийских видов спорта», — сказал он.

Всего в турнире приняли участие 72 спортсмена в составе 18 команд (10 мужских и 8 женских).

Турнир проходил с 22 по 25 июля 2025 года на поле гольф-клуба Форест Хиллс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами