Команда Московской области взяла золото на чемпионате России по гольфу

Московская область забрала все золото Чемпионата России по гольфу

Команда Московской области заняла первое место на первом командном Чемпионате России по гольфу 2025, сообщается на сайте golf.ru.

Золото в командном зачете среди мужчин заработали Егор Ерошенко, Давид Нагиев, Андрей Павлов и Иван Стриганов. Среди женщин за команду Московской области золото взяли Алиса Молоканова, Екатерина Малахова, Анна Шульце и Алина Щептева.

Как отметил первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич, команды показали высокий уровень подготовки и тактической игры.

«Я благодарю игроков, тренерский состав и, конечно, руководство Московской области и лично губернатора Андрея Воробьева за поддержку олимпийских видов спорта», — сказал он.

Всего в турнире приняли участие 72 спортсмена в составе 18 команд (10 мужских и 8 женских).

Турнир проходил с 22 по 25 июля 2025 года на поле гольф-клуба Форест Хиллс.