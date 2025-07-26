Перенесшего инсульт спартаковца перевели из реанимации в палату

Бывшего футболиста московского «Спартака», чемпиона России-1994 Мухсина Мухаммадиева перевели из реанимации в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в обычную палату. Об этом в интервью РИА Новости заявила его супруга, Мохира Мухамадиева.

«Сейчас он уже в палате, но состояние все еще тяжелое. Врачи и медперсонал очень внимательно за ним следят», — заявила жена экс-игрока.

Мухаммадиев выступал за «Спартак» с 1994 по 1995 год. Футболист завершил карьеру в 2006 году, играя за клуб Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) «Росич».

С 2008 по 2012 год Мухаммадиев являлся спортивным директором казанского «Рубина». В июне 2022 года он был назначен первым вице-президентом таджикистанского клуба «Истиклол».

За сборную Таджикистана Мухаммадиев сыграл один матч. Также одну встречу он провел за сборную России.

В конце июня 2025 года стало известно, что Мухамадиев перенес несколько инсультов в течение полугода

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