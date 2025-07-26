«Зениту» предсказали легкую победу над «Рубином»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что петербургский «Зенит» сумеет одержать победу в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».

По его словам, команда Рашида Рахимова, несмотря на умение и способности, не сможет ничего противопоставить вице-чемпионам страны.

«Зенит» — фаворит, «Рубин» не сможет сопротивляться, даже дома. Их стиснут, придется много бегать без мяча. У «Зенита» ребята неплохие, свои моменты создадут и реализуют обязательно. Так что питерцы в Казани победят», — заявил Пономарев.

«Зенит» сыграет с «Рубином» во втором туре РПЛ 27 июля. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

В первом туре «Зенит» обыграл у себя дома «Ростов». Встреча завершилась с результатом 2:1. Первым забил «Ростов»: на 22-й минуте отличился Иван Комаров. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял счет, а победу «Зениту» принес Андрей Мостовой на 79-й минуте с пенальти.

«Рубин» в первом туре обыграл на выезде грозненский «Ахмат» (2:0). Голами отличились Дардан Шабанхаджай и Велдин Ходжа.

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