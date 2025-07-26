На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зениту» предсказали легкую победу над «Рубином»

Легенда ЦСКА Пономарев предсказал «Зениту» легкую победу над «Рубином»
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что петербургский «Зенит» сумеет одержать победу в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».

По его словам, команда Рашида Рахимова, несмотря на умение и способности, не сможет ничего противопоставить вице-чемпионам страны.

«Зенит» — фаворит, «Рубин» не сможет сопротивляться, даже дома. Их стиснут, придется много бегать без мяча. У «Зенита» ребята неплохие, свои моменты создадут и реализуют обязательно. Так что питерцы в Казани победят», — заявил Пономарев.

«Зенит» сыграет с «Рубином» во втором туре РПЛ 27 июля. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

В первом туре «Зенит» обыграл у себя дома «Ростов». Встреча завершилась с результатом 2:1. Первым забил «Ростов»: на 22-й минуте отличился Иван Комаров. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял счет, а победу «Зениту» принес Андрей Мостовой на 79-й минуте с пенальти.

«Рубин» в первом туре обыграл на выезде грозненский «Ахмат» (2:0). Голами отличились Дардан Шабанхаджай и Велдин Ходжа.

Ранее комментатор «Матч ТВ» вызвал пьяному мужчине скорую.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами