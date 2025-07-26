Собака выбежала на корт после победы российской теннисистки

Теннисистка Калинская после победы в США дала послематчевое интервью с собакой

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне, обыграв Клару Таусон из Дании.

Встреча, которая продолжалась 1 час 17 минут, завершилась в двух партиях со счетом 6:3, 7:5. После победы 48-й ракетки мира к спортсменке на корт выбежал ее пес, с которым она дала послематчевое интервью.

В следующем поединке соперником Калинской станет победительница Открытого чемпионата США (US Open) 2021 года Эмма Радукану.

Калинская — победительница трех турниров WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2015). Также она была победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2016).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира в США.