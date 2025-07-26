Медведев не смог выйти в полуфинал турнира в США

Медведев проиграл Муте в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), не смог выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне.

В матче 1/4 финала он проиграл представителю Франции Корентену Муте. Встреча, которая продолжалась 2 часа 21 минуту, завершилась в трех сетах с результатом 6:1, 4:6, 4:6.

Медведев семь раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника четыре эйса, три двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем матче Муте сразится с победителем встречи между австралийцем Алексом Де Минором и американцем Брендоном Накашимой.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее российская теннисистка с «баранкой» обыграла соперницу в 1/8 финала турнира в США.