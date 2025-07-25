Рекорд российского легкоатлета на стометровке не будет засчитан

«Дальний лес»: рекорд Крылова в беге на 100 м не будет официально засчитан

Рекорд российского легкоатлета Константина Крылова в беге на 100 метров не будет официально засчитан. Об этом сообщает Telegram-канал «Дальний лес».

«Расстроен, конечно. Ну ничего, пробегу еще», — заявил спортсмен.

Утверждается, что на чемпионате России в Чебоксарах отсутствовала электронная система определения фальстарта. По этой причине официально засчитать достижение 21-летнего россиянина не удастся.

Официальных сообщений от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) пока не поступало.

На турнире Крылов одержал победу с результатом 10,04 секунды. Второе место досталось Илье Сазонову (10,17), третьим стал Александр Миронов (10,32).

Предыдущее достижение равнялось 10,10 секундам, его установил советский легкоатлет Николай Юшманов в 1986 году. Спустя 20 лет это же время показал Андрей Епишин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее иностранным легкоатлетам разрешили участвовать в российских соревнованиях.