Бублик вышел в финал турнира в Австрии

Представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Китцбюэле (Австрия), обыграв Ботик ван де Зандсхулпа из Нидерландов. Об этом сообщает Vprognoze.ru.

Встреча, которая продолжалась 1 час 19 минут, завершилась в двух партиях со счетом 6:3, 6:4. На счету Бублика девять эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти. В активе представителя Нидерландов две подачи навылет, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В решающем поединке соперником Бублика станет 100-я ракетка мира Артур Казо из Франции.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее иностранная теннисистка спасла жука на турнире в США.