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Иностранная теннисистка спасла жука на турнире в США

Теннисистка Саккари спасла жука во время матча на турнире в Вашингтоне
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Кадр из трансляции

Греческая теннисистка Мария Саккари спасла жука во время матча на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Отмечается, что в перерыве между розыгрышами одного из геймов теннисистка подобрала насекомое и под аплодисменты зрителей аккуратно отнесла его за пределы корта, однако через несколько секунд болбой раздавил жука ногой.

Матч 1/8 финала против американки Эммы Наварро завершился в пользу Саккари — 7:5, 7:6 (7:1). В четвертьфинале она сыграет против победителя матча между Эммой Радукану (Великобритания) и Наоми Осакой (Япония).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российская теннисистка с «баранкой» обыграла соперницу в 1/8 финала турнира в США.

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