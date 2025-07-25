Грузинский чемпион UFC назвал особенными бои против россиян

Двалишвили: противостояние с российским бойцами — это больше, чем просто спорт

Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили заявил, что бои с россиянами имеют для него особенное значение. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Мэтта Серры.

«У нас проблемы не с русским народом, а с политиками и плохими людьми, которые не уважают нас. Противостояние России и Грузии — это больше, чем просто спорт. Если проиграть в футбольном матче, то в этом нет ничего страшного — это всего лишь игра. Но здесь речь о боях», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.

Последним поединком для Двалишвили на данный момент стала победа в главном бою UFC 316 над американцем Шоном О'Мэлли.

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась победой грузинского бойца удушающим приемом в третьем раунде, который сохранил чемпионский пояс в легчайшем весе. После этой победы рекорд Двалишвили в профессиональной карьере стал 20-4. У его соперника поражение стало третьим в карьере при 18 победных результатах.

Ранее Двалишвили назвали ублюдком.