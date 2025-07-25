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Экс-футболист «Спартака» заявил, что не уважает главного тренера команды

Экс-футболист «Спартака» Селихов заявил, что не уважает тренера Станковича
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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший голкипер московского «Спартака» Сергей Селихов, выступающий сейчас за екатеринбургский «Урал», заявил, что не уважает тренера красно-белых Деяна Станковича, передает Legalbet.

«Я с большим уважением отношусь к Станковичу как к игроку, но как к тренеру — извините. Он со мной ни разу не поговорил за этот отрезок в полгода. По мне, просто вызови сам и скажи: «Саш, спасибо, до свидания», — сказал Селихов.

19 февраля Селихов стал игроком «Урала».

Россиянин выступал за «Спартак» с конца 2016 года, он перешел в стан москвичей из пермского «Амкара». Вместе с красно-белыми он завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ), выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В сезоне-2025/26 «Урал» выступает в Первой лиге.

Ранее российский тренер оценил переход экс-вратаря «Спартака» в новый клуб.

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