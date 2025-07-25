Футболист «Партизана» опубликовал пост с «Катюшей» после оскорблений украинцев

Футболист Костич опубликовал пост с «Катюшей» после оскорблений украинцев

Черногорский Футболист сербского «Партизана» Андрей Костич опубликовал в своих соцсетях пост с «Катюшей» после оскорблений фанатов украинской «Александрии» во время матча Лиги конференций.

Фанаты стали выкрикивать оскорбления через 30 минут после начала матча. Эстонский арбитр встречи Йоонас Яановиц не обратил внимания на выкрики.

Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко перед матчем выразил недовольство тем, что «Партизан» летом сыграл в Москве в Братском Кубке.

«Мы не поддерживаем «Партизан», учитывая тот факт, что они принимали участие в турнире в России. Клуб считает это враждебным по отношению к нам. Не задавайте никаких вопросов по этому поводу», — сказал Нестеренко.

Встреча между «Александрией» и «Партизаном», которая прошла в Польше, завершилась со счетом 2:0 в пользу сербской команды.

Ответная игра состоится в Белграде 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Победитель этого противостояния выйдет в третий квалификационный раунд турнира.

Ранее «Александрия» обратилась к фанатам после скандального матча с «Партизаном».