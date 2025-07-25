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Мужской футбол — это психическое заболевание: футболистки ЦСКА записали видео игроку «Ман Сити»

Футболистки ЦСКА назвали мужской футбол психическим заболеванием
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Футболистки московского ЦСКА обратились к экс-игроку «Манчестер Сити» Джоуи Бартону, который назвал женский футбол психическим заболеванием. Видео обращения опубликовала пресс-служба ЦСКА в своем Telegram-канале.

«Считаю, что мужской футбол — это психическое заболевание, а женский футбол — это топ вообще. Внимательно пусть смотрят, пожалуйста, как они играют».

«Думаю, женский футбол — это самое лучшее заболевание, которое может случиться», — сказали футболистки ЦСКА.

Бартон в своих соцсетях отреагировал на выход сборной Англии в финал женского Евро.

«Женский футбол — это психическое заболевание. Вратари в женском футболе ужасны. Действительно плохи», — написал Бартон.

Также Бартон раскритиковал игру нападающей Клои Келли, забившей победный гол в полуфинале женского Евро на 119-й минуте матча. Саму игру он назвал худшей за все время, что он видел по телевидению.

Ранее Денис Глушаков призвал уравнять зарплаты в мужском и женском футболе.

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