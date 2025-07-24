Ковальчук рассказал, кто должен оценивать его карьеру

Ковальчук: мне не на что жаловаться в карьере

Знаменитый российский хоккеист Илья Ковальчук в комментарии для Legalbet рассказал о своей карьере, заявив, что не должен сам оценивать ее успешность, но и жаловаться ему не на что.

«Оценивать нужно не мне, а вам, болельщикам и журналистам. Было много всего. Скажу так — грех жаловаться», — рассказал спортсмен.

Ковальчук является воспитанником московского «Спартака», где и начал профессиональную карьеру, проведя два сезона во втором на тот момент по статусу дивизионе отечественного хоккея – Высшей лиге. После этого он отправился за океан в клуб Национальной хоккейной лиги «Атланта Трэшерз», выбравший его на драфте 2001 года под общим первым номером.

В составе «дятлов» он провел три сезона до локаута, затем отыграл год в России за казанский «Ак Барс», новый сезон начал в составе воскресенского «Химика», из которого вернулся в Америку после окончания локаута. Проведя в «Атланте» еще четыре полных сезона, он был по ходу регулярного чемпионата-2009/10 обменян в «Нью-Джерси Девилз».

Будучи лидером «дьяволов», он дошел с командой в 2012 году до финала Кубка Стэнли, но проиграл его. После этого во время нового локаута в НХЛ он отыграл первую часть сезона за СКА, вернулся по окончании локаута в «Нью-Джерси», но летом подписал с клубом из Санкт-Петербурга полноценный контракт.

Проведя в СКА пять лет, он дважды выиграл Кубок Гагарина, вернулся в НХЛ, где за два сезона успел поиграть за «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз», затем еще раз выиграл Кубок Гагарина с омским «Авангардом» и закончил карьеру в родном «Спартаке».

В составе сборной России нападающий стал двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018.

Ранее в «Вашингтоне» спрогнозировали, сколько еще лет в лиге сыграет Овечкин.