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Заслуженный тренер России раскритиковал последние события в КХЛ

Плющев назвал безобразием массовое расторжение контрактов в «Авангарде»
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Заслуженный тренер России по хоккею Владимир Плющев раскритиковал последние события в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ): массовое расторжение контрактов в «Авангарде», распад «Витязя», а также переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург. Его слова приводит Russia-Hockey.

«Смотрите, какие безобразия происходят в КХЛ с контрактами, когда людей просто так снимают с многолетних контрактов или расторгают, не дав сыграть даже одного матча!» — возмутился Плющев.

Также он отметил, что за одно межсезонье Подмосковье осталось без клубов. Плющев заявил, что в лиге много проблем, но руководство предпочитает их игнорировать.

24 июня «Витязь» снялся с КХЛ. В тот же день в Telegram-канале команды появилось сообщение о том, что также снимается с турнира команда Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Русские Витязи».

Последние три сезона «Витязь» базировался в Балашихе, до этого представлял другие подмосковные города — Подольск и Чехов. За все время выступления в КХЛ клуб четырежды становился участником розыгрыша Кубка Гагарина.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что «Витязь» никому не нужен.

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