Фетисов о снятии «Витязя» с КХЛ: жалеть не будем

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на новость о том, что подмосковный «Витязь» не сыграет в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заявив, что клуб никому не нужен, передает «Матч ТВ».

«Витязь» никому не нужен, о каких серьезных потерях для российского хоккея можно говорить? Так произошло, будем помнить», — сказал Фетисов.

Последние три сезона «Витязь» базировался в Балашихе, до этого представлял другие подмосковные города — Подольск и Чехов. За все время выступления в КХЛ клуб четырежды становился участником розыгрыша Кубка Гагарина.

Победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25 стал ярославский «Локомотив». В финальной серии команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

Пятый матч серии состоялся 21 мая на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте, отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что пытается спасти «Витязь» от банкротства.