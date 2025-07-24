В Госдуме назвали Овечкина грамотным управленцем

Если российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин запланировал снайперский рекорд НХЛ к Международному дню спорта, он является грамотным управленцем. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин, отвечая на вопрос, возможно ли, что Овечкин после завершения карьеры будет работать в комитете или в других руководящих организациях российского спорта.

«Вопрос о дальнейших планах, наверное, надо задавать Александру. Его называют Александр Великий — он действительно великий, яркий и успешный спортсмен, великий представитель нашей страны. Он и сам всегда подчеркивает национальную принадлежность. Мы им гордимся, он — воспитанник отечественной школы хоккея, у него спортивная семья, он привержен принципам отечественного спорта. Это яркий и позитивный пример для всего спорта, не только для хоккеистов.

Думаю, никто не сомневался, что он побьет рекорд, вопрос был только в том, когда. Получилось символично: 6 апреля — в Международный день спорта. Он выступил как посол мира, чистоты спорта. Не знаю, планировал ли он это, но получилось именно так. Если планировал, значит, он грамотный управленец и умеет управлять не только своими действиями, но и тем, что происходит в НХЛ.

А о том, чтобы пригласить его работать... При всем уважении к нашему комитету, его площадка значимая, но не такая большая. Мне кажется, Александру интересна более масштабная аудитория — студенты, крупные университеты. Его достижение — не только в спорте, но и в жизни. Это мощнейший мотиватор для самореализации. Несмотря на все вызовы, травмы он прошел свой путь и доказал, что когда есть цель, мечта, то все возможно.

И это посыл не только для нашего комитета, а для миллионов людей.

Мы всегда рады его видеть, всегда принимаем его с благодарностью и признательностью. Конечно, мы сразу поздравили его с таким рекордом — предыдущий держался 26 лет. Думаю, достижение Овечкина побьют не раньше следующего века — если только в хоккее не увеличат ворота. Но и он будет увеличивать число своих голов», — передает слова Матыцина корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее в «Вашингтоне» спрогнозировали, сколько еще лет в лиге сыграет Овечкин.