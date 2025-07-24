В Госдуме пообещали вернуться к вопросу пива на стадионах

Матыцин о пиве на стадионах: надо выслушать все стороны и учесть замечания

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту в осеннюю сессию рассмотрит вопрос возвращения продажи пива на стадионах. Об этом заявил руководитель комитета Олег Матыцин.

«Надо выслушать все стороны и найти рациональное зерно, исходя из нынешней ситуации. Десять, пять, три, да даже год назад ситуация была другой. Если есть актуальность этой темы, надо ее обсудить и найти решения. Возможно, это нужно, чтобы спорт получил дополнительную поддержку. Но надо учесть и негативные замечания — что это может повлиять на дисциплину и поведение зрителей на стадионе, на их здоровье. В этом задача депутатов — вести конструктивный диалог и создавать условия для широкого обсуждения», — передает слова Матыцина корреспондент «Газеты.Ru».

10 апреля министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что необходимо вернуть возможность спортивным фанатам употреблять слабоалкогольные напитки на стадионах. По его словам, отмена запрета на распитие спиртных напитков в спортсооружениях до сих пор не произошла из-за слабого межведомственного взаимодействия.

Запрет на продажу слабоалкогольных напитков на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, их рекламу на стадионах запретили в 2004 году. Безуспешно отменить запрет пытались несколько раз: в 2014-м с такой инициативой выступило Минэкономразвития, в 2016-м — Минпромторг.

При этом для крупных международных турниров, спонсорами которых выступали пивоваренные компании, делали исключения: пиво разрешали продавать в фан-зонах чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, во время проведения Кубка конфедераций (2017) и чемпионата мира по футболу (2018).

Ранее Журова выступила против возвращения пива на стадионы.