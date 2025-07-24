РФС хочет взыскать более 40 млн рублей с несуществующего клуба

Российский футбольный союз (РФС) направил в суд иск в размере 41,9 млн рублей в отношении футбольного клуба «Томь». Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Подробности обращения не сообщаются.

Томская «Томь» утратила профессиональный статус в 2022 году после сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В 2023 году из-за финансовых проблем клуб был ликвидирован. Последний раз в Российской премьер-лиге (РПЛ) томичи выступали в сезоне-2016/17.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Зенит» включил в заявку на сезон бразильца Вендела.