Воспитанник «Краснодара» может переехать в Португалию

«Чемпионат»: Черников может за €10 млн перейти из «Краснодара» в «Порту»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников может пополнить состав «Порту». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, руководство российской команды оценивает своего воспитанника в €10 млн. Отмечается, что Черников является следующим выбором на позицию в центр поля для «Порту» после полузащитника «Аякса» Кеннета Тейлора. Особую заинтересованность в трансфере проявляет главный тренер «Порту» Франческо Фариоли.

Черников в минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел 27 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. Годом ранее команда Мурада Мусаева до последнего тура претендовала на чемпионский титул, но осталась второй. В новом сезоне «Краснодар» уступил в Суперкубке в серии пенальти московскому ЦСКА, но выиграл в первом туре чемпионата у «Пари НН» — 3:0.

Ранее в «Краснодар» перешел футболист из чемпионата Франции.