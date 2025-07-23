В «Краснодар» перешел футболист из чемпионата Франции

Полузащитник Гаэтан Перрен перешел из французского «Осера» в «Краснодар», сообщает пресс-служба российского клуба на своем официальном сайте.

«Гаэтан Перрен – игрок «Краснодара». Французский полузащитник подписал с «быками» трехлетний контракт. Перрен будет выступать за черно-зеленых под номером 23», — говорится в сообщении.

Перрену 29 лет. В прошлом сезоне чемпионат Франции он провел 34 матча, забил десять мячей и отдал 11 результативных передач.

В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. Годом ранее команда Мурада Мусаева до последнего тура претендовала на чемпионский титул, но осталась второй. В новом сезоне «Краснодар» уступил в Суперкубке в серии пенальти московскому ЦСКА, но выиграл в первом туре чемпионата у «Пари НН» — 3:0.

В первом туре нового сезона РПЛ «Краснодар» разгромил «Пари НН» со счетом 3:0.

Ранее ветеран «Краснодара» рассказал, как команде защитить чемпионский титул.