Медведев вышел в третий круг турнира в США

Медведев обыграл Опелку и вышел в 1/8 финала турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), вышел в третий круг турнира в Вашингтоне.

Россиянин вступил в борьбу со второго круга. В стартовом для себя матче он обыграл американца Рейлли Опелку. Встреча, которая продолжалась 2 часа, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 7:5, 6:1.

Медведев 14 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету его соперника 16 эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем матче Медведев сразится с китайцем Ву Йибинем, который переиграл Алексея Попырина из Австралии.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее российская теннисистка с «баранкой» обыграла соперницу в 1/8 финала турнира в США.