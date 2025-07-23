Мать 13-летней фигуристки раскритиковала Плющенко

Мать 13-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина раскритиковала тренера Евгения Плющенко. Ее слова приводит Telegram-канал ГостинаяМамыИры.

«Потеря квадриттбергера у Лены в середине апреля лежит целиком на Плющенко. Не надо ошибку тренера сваливать на кого-либо. На льду он — тренер, многократный олимпийский чемпион Плющенко. Он должен думать головой, что и зачем делает со спортсменкой», — заявила Костылева-старшая.

Также она обвинила специалиста в травме дочери.

«Зачем ей эти дебильные вжаривания, если она уже все прыгает, больше всех в мире?» — добавила мать.

Костылева перешла в группу Плющенко в апреле 2024 года. В сезоне-2024/25 Костылева, которая владеет четверными прыжками и тройным акселем, выиграла первенство России и Финал Гран-при среди юниоров.

28 сентября стало известно, что Международый союз конькобежцев (ISU) не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Ранее мать 13-летней фигуристки обвинила Плющенко в незаконном удержании дочери.