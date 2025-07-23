Российская чемпионка ОИ раскрыла, возобновит ли карьеру по примеру Винус Уильямс

Веснина заявила, что не планирует возвращаться в теннис, как Винус Уильямс

Олимпийская чемпионка россиянка Елена Веснина заявила, что не планирует возобновлять теннисную карьеру, как это сделала 45-летняя Винус Уильямс. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Физически все равно сейчас теннис ушел далеко вперед. Я просто не вижу в этом смысла. Я свою карьеру уже завершила и счастлива в семье, в других делах, которые меня сейчас мотивируют и вдохновляют», — заявила Веснина.

Также она выразила мнение, что у 45-летней Винус Уильямс еще есть мотивация и желание играть в теннис.

«Пример Винус для меня невероятно крутой. Здорово, что я могу еще увидеть ее на корте и посмотреть ее матч», — добавила россиянка.

Уильямс стала самой возрастной победительницей матча Женской теннисной ассоциации (WTA) с 2004 года, обыграв свою соотечественницу Пейтон Стернс на турнире в Вашингтоне.

Встреча, которая продолжалась 1 час 36 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Уильямс семь раз выигрывала турниры «Большого шлема» в одиночном разряде, 14 — в парном. Также на ее счету четыре золотых медали Олимпийских игр (2000, 2000, 2008, 2012) и одна серебряная (2016).

Ранее Уильямс установила личный антирекорд на US Open.