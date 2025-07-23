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Легенда «Спартака» не назвал сенсацией возможную ничью в матче «Рубин» — «Зенит»

Экс-футболист Гладилин: ничья «Зенита» с «Рубином» не будет сенсацией
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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что ничья в матче между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом» не будет сенсацией, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я не сочту сенсацией ничейный результат. Для «Зенита» это не станет трагедией. Хозяева выйдут на матч очень мотивированными, при большой аудитории Одно очко будет даже хорошим результатом для питерцев», — сказал Гладилин.

«Зенит» сыграет с «Рубином» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) 27 июля. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

В пером туре «Зенит» обыграл у себя дома «Ростов». Встречазавершилась с результатом 2:1. Первым забил «Ростов»: на 22-й минуте отличился Иван Комаров. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял счет, а победу «Зениту» принес Андрей Мостовой на 79-й минуте с пенальти.

«Рубин» в первом туре обыграл на выезде грозненский «Ахмат» (2:0). Голами отличились Дардан Шабанхаджай и Велдин Ходжа.

Ранее «Зенит» расстался с защитником.

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