Туктамышева рассказала о ценах на продукты в США

Туктамышева о ценах на продукты в США: все чуть-чуть дороже, чем в России

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о дорогих ценах на продукты в США, передает Спортс''.

«Продукты в магазинах дорогие. Обычно брала продукты на неделю. Кажется, все чуть-чуть дороже, чем в России. Конечно, если не брать все с приставкой «эко», не искать продукты без добавок и ГМО, то можно нормально жить», — сказала Туктамышева.

Туктамышева приезжала в США на стажировку к тренеру Рафаэлю Арутюняну.

В сезоне-2022/23 фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми. 24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, сможет ли Туктамышева стать тренером.