Российский тренер признался, что не любит южноамериканцев

Российский тренер Валерий Овчинников заявил, что он против большого количества иностранцев в российском футболе, передает Betonmobile.

«Я не люблю легионеров и южноамериканцев. Я не про национальность. Мне не нравятся иностранные игроки в российском футболе в таком количестве. В команде могут находиться до трех легионеров, и то уровня сборной», — сказал Овчинников

На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, при котором клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее экс-тренер московского «Спартака» назвал способ борьбы с лимитом на легионеров.