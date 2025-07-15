Тарасова рассказала, сможет ли Туктамышева стать тренером

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Елизавета Туктамышева сможет стать наставником, передает Sport24.

«Потенциал Туктамышевой в роли тренера оценю очень высоко. Она продвинутая, взрослая и умная девочка. Считаю, Евгении Медведевой не рано начинать тренерскую карьеру. Она же не все время будет работать тренером», — сказала Тарасова.

В сезоне-2022/23 фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми. 24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Ранее Туктамышева ответила на вопрос об отношениях с известным фигуристом.