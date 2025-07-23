Легенда «Локомотива» заявил, что лидеру команды пока рано думать о Европе

Советник генерального директора «Локомотива» по спортивным вопросам Дмитрий Лоськов заявил, что футболисту команды а Алексею Батракову пока рано думать о переезде в европейский чемпионат, передает «Чемпионат».

«О Европе, как мне кажется, ему рано еще думать. Надо пока здесь чуть-чуть окрепнуть, уверенности набрать. А так-то я только за, чтобы Батраков туда попал. Но ехать надо вовремя. Рано тоже уезжать не стоит», — сказал Лоськов.

В минувшем чемпионате России Батраков, для которого он стал первым на взрослом уровне, принял участие в 29 матчах, в которых забил 14 мячей и сделал семь результативных передач.

В первом матче нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» обыграл «Сочи». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Александр Руденко, отличившийся на 81-й минуте матча. Через две минуты Дмитрий Воробьев увеличил преимущество «железнодорожников». На 87-й минуте игры отличился Зелимхан Бакаев, сделав счет 3:0.

Ранее была названа причина, почему «Локомотив» не сможет бороться за медали РПЛ.